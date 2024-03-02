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«Буду обгонять его при любой возможности». Карлос Сайнс – о борьбе с Леклером

«Буду обгонять его при любой возможности». Карлос Сайнс – о борьбе с Леклером
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что намерен атаковать своего напарника по команде Шарля Леклера при любой возможности.

«Я буду пытаться обгонять его каждый раз, когда у меня будет возможность сделать это чисто, как это было сегодня. Тем более, у меня был хороший темп, благодаря чему мы продлили первый отрезок и в дальнейшем получили преимущество свежих шин.

В целом мы провели очень хорошую гонку. Старт был сложный, но затем мне удалось найти темп. Ещё на тестах мы поняли, что у нас хороший гоночный темп, нужно просто выйти на него. Я совершил несколько обгонов и шел в одном темпе с Пересом. Это было очень непросто, ведь у «Ред Булл» очень быстрая машина, а также у них был в запасе комплект свежего «софта». Я доволен, старт сезона обнадеживает», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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