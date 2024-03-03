Карлос Сайнс: у «Ред Булл» «софт» стирается так же, как у других «хард»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс акцентировал внимание ещё на одном козыре команды «Ред Булл». По словам испанца, новая машина австрийской команды очень хорошо бережёт шины.

«Мы три дня до Гран-при наблюдали за «Ред Булл» на предсезонных тестах, и я ещё там заметил, что у них деградация шин «софт» примерно такая же, как у всех других на более жёстких шинах «хард».

Когда я понял, что «Ред Булл» подготовил на последний отрезок для Чеко комплект нового «софта», то не очень обрадовался», — приводит слова Карлоса Сайнса RacingNews365.

На первом этапе сезона-2024 Формулы-1 Гран-при Бахрейна пилоты «Ред Булл» завоевали командный дубль, а Карлос Сайнс финишировал третьим, уступив мексиканцу Серхио Пересу чуть менее трёх секунд.