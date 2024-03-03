Глава«РБ» признал ошибку команды в Бахрейне, которая привела к конфликту Риккардо и Цуноды

Генеральный директор «РБ» Питер Байер дал комментарий по поводу разногласий между пилотами команды Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо во время Гран-при Бахрейна.

«Мы понимали, что справиться с темпом топ-5 команд будет очень непросто. Для нас открылось окно возможностей благодаря аварии Стролла и Хюлькенберга. И это означало, что с того момента, если бы мы выступили идеально, возможно, был бы шанс попасть хотя бы в первую десятку.

Думаю, мы должны были сосредоточиться на Стролле и ответить на его остановку на 29-м круге. Это позволило бы избежать, прежде всего, борьбы с Магнуссеном, и это позволило бы избежать неразберихи между гонщиками. Но после гонки всегда легче рассуждать.

Что касается порядка в команде, то да, мы его обсуждали. Мы предупредили Юки и сказали: «Слушай, тебе нужно обогнать Магнуссена, а в противном случае вы должны поменяться местами с Риккардо». У него было два круга, но он не успел. Поэтому мы сказали, что он должен поменяться. Мы обсудили это с ним.

Недовольство – это нормально. Мы знаем, что он эмоциональный и быстрый гонщик. И это, наверное, нелегко, потому что они находятся на трассе и чувствуют, что могут обогнать соперника. Но мы видим по данным, что они этого не сделают, так что нам придётся принимать такие решения», — приводит слова Байера Autosport.