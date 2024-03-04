Хэмилтон рассказал, с какой проблемой в болиде он столкнулся во время Гран-при Бахрейна

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Бахрейна и проблем, с которыми он столкнулся во время гонки.

«Я не чувствую себя подавленным. Но я чувствую, что в последние пару лет у нас были все эти проблемы. И мы провели несколько гонок, устраняя все эти проблемы, пытаясь понять, в чём они заключались, а теперь у нас есть платформа, на которую мы можем начать добавлять кирпичи для постройки чего-то большего. Так что теперь у нас пошёл процесс строительства, и я думаю, что мы отличная команда в этом деле.

На какое-то время у меня словно сел аккумулятор, так что на прямых мне пришлось понижать мощность. Именно поэтому я потерял много времени относительно «Макларена».

Мне пришлось решать эту проблему, что заняло кругов десять – я потерял на этом много секунд. После этого я пытался вернуться и вклиниться в борьбу», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.