«Моя задница была в воздухе». Хэмилтон объяснил инцидент с сиденьем в Бахрейне

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон объяснил инцидент, произошедший с ним в гонке Гран-при Бахрейна, которая состоялась вчера, 2 марта.

Напомним, Хэмилтон сообщил команде по радио, что у него сломалось сиденье. Отметим, что британец смог финишировать, заняв седьмое место.

«Кажется, я тормозил в первом повороте, и сиденье просто сдвинулось, а моя левая ягодица, по сути, упала. Думаю, что сиденье просто треснуло, сломалось, и это была причина, почему оно двигалось. Моя задница оказалась в воздухе. Она повисла с одной стороны», — приводит слова Хэмилтона DAZN.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22,457.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25,110.

4. Шарль Леклер («Феррари») +39,669.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46,788.

6. Ландо Норрис («Макларен») +48,458.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50,324.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56,082.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,887.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,216.