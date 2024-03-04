В Испании разъяснили ситуацию с механиками «Феррари», «проигнорировавшими» Сайнса

Испанское издание Marca разъяснило ситуацию с видео с участием пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, на котором он в одиночестве выходит на подиум после Гран-при Бахрейна.

Как стало известно Marca, видео полностью вводит в заблуждение, поскольку камера не может охватить всю длину ограждения, обозначающего зону подиума и за которым размещаются работники каждой команды, чей гонщик участвует в церемонии. На церемонии присутствовали все его механики, а также его отец, двоюродный брат и представитель Карлос Оньоро.

На первом этапе сезона-2024 Формулы-1 Гран-при Бахрейна пилоты «Ред Булл» завоевали командный дубль, а Карлос Сайнс финишировал третьим, уступив мексиканцу Серхио Пересу чуть менее трёх секунд.