Сайнс рассказал, может ли «Феррари» противостоять «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу соперничества с австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл».

«На данный момент мы ещё слишком далеки, чтобы всерьёз бороться с «Ред Булл» во время гоночных уикендов, разве что у них возникнут проблемы. Но базовые характеристики нашего болида по ощущениям гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Если будем добавлять прижимную силу, то сможем приблизиться к ним. Нам нужно начинать делать это прямо сейчас, иначе они могут уйти слишком далеко», — приводит слова Сайнса PitDebrief.

На первом этапе сезона-2024 Формулы-1 Гран-при Бахрейна пилоты «Ред Булл» завоевали командный дубль, а Карлос Сайнс финишировал третьим, уступив мексиканцу Серхио Пересу чуть менее трёх секунд.