Вассёр заявил, что не ожидал четвёртого места Леклера из-за проблемы с его машиной

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблеме, помешавшей ему показать наилучший результат в гонке Гран-при Бахрейна.

«На первых десяти кругах было невыносимо. Перед каждым поворотом я тормозил на три-четыре метра раньше. И с каждым кругом проблема становилась всё хуже. Я опирался на свои ощущения от предыдущего круга, но проблема росла. Поэтому я тормозил как сумасшедший.

Затем всё стабилизовалось, но ситуация была за пределами нормы. Команда сообщила мне по радио, что разница между передним правым и передним левым тормозом была более 100 градусов, и так на протяжении всей гонки», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

Руководитель команды Фредерик Вассёр заявил, что был приятно удивлён результату Леклеру, учитывая проблему:

«У нас была большая разница в температуре передних тормозов, и её нельзя было решить в машине. Ему пришлось мучиться первые 20 кругов. Затем на каком-то этапе всё стабилизировалось, и ему далось показать приличный темп в заключительной части гонки».