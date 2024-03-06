Штайнер — о скандале в «Ред Булл»: этой мыльной опере должен быть положен конец

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу скандала в «Ред Булл», спровоцированного из-за обвинений против руководителя команды Кристиана Хорнера. Ранее одна из сотрудниц обвинила его в неподобающем поведении.

«В настоящий момент на трассе мало что происходит. При этом команда очень сильная и разветвлённая. Если кто-то совершает ошибку, другой тут же её исправляет. Да, они могут избавиться от неприятностей, но они всё равно остаются в глубине души. Следовательно, это должно прекратиться. Этой мыльной опере должен быть положен конец», — приводит слова Штайнера издание Bild.

Ранее сообщалось, что либо Хорнер, либо обвинившая его женщина могут покинуть австрийскую команду.