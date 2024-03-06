«Альпин» покинул бывший технический директор команды. Его стаж работы в Ф-1 — 42 года

Ветеран Формулы-1 Боб Белл завершил своё долгое сотрудничество с французской командой «Альпин». Об этом сообщает Motorsport.

Белл трижды работал в команде в эпоху «Беннетон» и «Рено» начиная с 1997 года.

В 2018 году он вернулся к консультативной роли, а затем — как и несколько технических ветеранов в других командах — отошёл от участия в Формуле-1 и стал работать на полставки в Alpine Labs, организации, основанной для изучения возможностей использования гоночных технологий в других областях.

Его дочь Кэти работает в команде инженером по электронным системам и посещает некоторые гонки.

Белл впервые заявил о себе как аэродинамик в «Макларене» в 1982 году и в эпоху Айртона Сенны. Он был частью команды, которая разработала доминирующий MP4/4 1988 года.

В 1997 году он перешёл в «Беннетон», затем отправился в Jordan на должность руководителя отдела динамики автомобилей — в том числе в сезоне 1999 года, когда команда заняла третье место в чемпионате мира, — а затем вернулся в Энстоун и переименованную команду «Рено» в 2001 году.

Он также был техническим директором во время успешных чемпионских кампаний Фернандо Алонсо в 2005 и 2006 годах.