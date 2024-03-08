Марко — о «Ред Булл»: должно многое сойтись, чтобы я захотел работать здесь дальше

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что может и сам принять решение покинуть гоночную команду на фоне последних событий. Сегодня стало известно, что против австрийца организовано внутреннее расследование с целью установить, что Марко не имеет отношения к появлению в прессе конфиденциальной информации насчёт расследования в адрес руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Должно многое сойтись, чтобы я захотел работать здесь дальше,» — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Sky.

Расследование продолжается, и пока не было сделано никаких выводов относительно виновности Марко в нарушении правил и протоколов команды.

Однако если его признают виновным в разглашении конфиденциальной информации средствам массовой информации, ему грозит дисциплинарное взыскание.