Autosport: «Ред Булл» начал расследование против Хельмута Марко

Компания «Ред Булл» начала расследование в отношении своего советника по автоспорту Хельмута Марко. Он подозревается в распространении персональных данных. Ему может грозить отстранение от своей должности. Об этом сообщает издание Autosport.

Издание отмечает, что речь идет об утечках материалов дела против руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в СМИ, из-за чего уже несколько недель бушует скандал.

Расследование продолжается, и пока не было сделано никаких выводов относительно виновности Марко в нарушении правил и протоколов команды.

Однако если его признают виновным в разглашении конфиденциальной информации средствам массовой информации, ему грозит дисциплинарное взыскание.

Марко уже признался в интервью австрийской телекомпании ORF, что есть вероятность, что он не поедет на Гран-при Австралии.

В «Ред Булл» отказались комментировать этот вопрос.