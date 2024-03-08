Хельмут Марко обсудит своё будущее в субботу с руководителем концерна «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в субботу обсудит своё будущее в гоночной команде. На вопрос, с кем он будет беседовать, австриец ответил: «Моим непосредственным начальником является Оливер Минцлафф».

В интервью телеканалу Sky Марко ответил, что решение о его будущем зависит от обеих сторон.

Минцлафф — генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, гоночные проекты концерна входят в его зону ответственности. Ранее сообщалось, что Минцлафф посетит Гран-при Саудовской Аравии — в том числе для обсуждения скандальной ситуации внутри команды Формулы-1.

Ранее стало известно, что против австрийца организовано внутреннее расследование с целью установить, что Марко не имеет отношения к появлению в прессе конфиденциальной информации насчёт расследования в адрес руководителя команды Кристиана Хорнера.