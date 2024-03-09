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Lamborghini Huracan сразился на дрэг-стрипе с близнецом от Audi

Lamborghini Huracan сразился на дрэг-стрипе с близнецом от Audi
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На британской площадке carwow провели заезды между суперкаром Lamborghini Huracan Evo и схожим с ним родстером Audi R8 Spyder, с котором у итальянского автомобиля общий двигатель. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Lamborghini Huracan и Audi R8 комплектуются 5,2-литровым двигателем V10. На Lamborghini этот мотор развивает 640 лошадиных сил, на Audi — 620, причём последняя к тому же тяжелее на 270 килограммов.

В итоге Lamborghini Huracan Evo проехала четверть мили за 10,8 секунды, в то время как Audi R8 на это понадобилось не менее 11 секунд.

Добавим, что мировой рекорд Lamborghini Huracan на четверть мили был установлен в ноябре прошлого года — автомобиль от AMS Performance проехал дрэг-стрип за 6,98 секунды и достиг скорости 339 км/ч.

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