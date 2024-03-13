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Журналист Сейвуд: Вольф попросил Вассёра пристроить д'Амброзио в «Феррари»

Журналист Сейвуд: Вольф попросил Вассёра пристроить д'Амброзио в «Феррари»
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Один из руководителей «Мерседеса» Жером д'Амброзио вслед за семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном перейдёт в «Феррари». Об этом сообщает авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд.

По сведениям источника, вопрос о переходе д'Амброзио уже решён. Отмечается, что руководство «Феррари» не уводило Жерома у «Мерседеса». Как выяснилось, у д’Амброзио были проблемы с обустройством в Англии. В связи с этим босс «Мерседеса» Тото Вольф попросил своего друга и главу «Феррари» Фредерика Вассёра пристроить д'Амброзио.

Жером д'Амброзио является одним из заместителей Тото Вольфа. Именно он замещал босса «Мерседеса» на Гран-при Японии. Ранее в СМИ появлялись слухи, что он является потенциальным преемником Вольфа, если тот покинет «Мерседес».

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