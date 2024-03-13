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Бриаторе предупредил Хэмилтона насчёт Леклера перед его переходом в «Феррари»

Бриаторе предупредил Хэмилтона насчёт Леклера перед его переходом в «Феррари»
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Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари», который произойдёт в 2025 году.

«Если бы Хэмилтон уже был сегодня в «Феррари», он бы делал то же самое, что делает Леклер, который является быстрым гонщиком, хотя его часто недооценивают. Но, несмотря на неоспоримые способности Хэмилтона, внутренняя конкуренция с Леклером может оказаться сложнее, чем он думает. В конце концов, ему может быть трудно опередить Шарля, потому что Льюис один из тех пилотов, которые не станут прикладывать к этому особых усилий, если машина не очень хороша», — приводит слова Бриаторе издание GPToday со ссылкой на Rai 1.

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