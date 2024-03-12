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Льюис Хэмилтон высказался о Бермане, опередившем его в своём дебюте в Ф-1

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал дебютное выступление в Формуле-1 своего соотечественника, резервиста «Феррари» Оливера Бермана. На Гран-при Саудовской Аравии 18-летний гонщик выступил вместо Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита. Берман финишировал седьмым и был признан гонщиком дня.

«Он проделал такую феноменальную работу. Это выступление показало, что он действительно будущая звезда», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.

Напомним, победителем Гран-при Саудовской Аравии стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Другой пилот «Феррари», Шарль Леклер, замкнул тройку сильнейших. Хэмилтон был девятым.

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр назвал причину успешного выступления Бермана в Саудовской Аравии.