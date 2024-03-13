Даниил Квят возвращается в NASCAR. Россиянин выступит на «Трассе Америк» в Остине

Экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят выступит на этапе NASCAR Xfinity Series (второго общенационального дивизиона национальной ассоциации), который пройдёт 23 марта на «Трассе Америк» в Остине. На этом автодроме россиянин шесть раз выступал в Формуле-1, однако на сток-карах на ней прежде не ездил.

Квят будет представлять команду SS-GreenLight Racing, ему предстоит пилотировать «Шевроле» № 07. «Здорово вернуться в NASCAR, в прошлый раз я получил массу удовольствия! — приводит слова Квята издание Jayski. — Эти гонки совершенно не похожи на Формулу-1 или WEC. К тому же мне не терпится вернуться на „Трассу Америк“. Я выступал здесь в Ф-1 и проехать её на Camaro будет необычным опытом».

На счету Квята три гонки в NASCAR. В 2022 году он выступил на этапах Cup Series в Индианаполисе и Уоткинс-Глене, а затем провёл двойной уикенд на «Ровале» в Шарлотте, где выступал и в главном первенстве, и в Xfinity Series. Ранее Даниил сотрудничал с Team Hezeberg и Sam Hunt Racing, а предстоящая гонка на «Трассе Америк» — его первый опыт с SS-GreenLight Racing.

Добавим также, что на «Трассе Америк» выступит другой экс-пилот Формулы-1 — Камуи Кобаяси. Японец, однако, выйдет на старт гонки NASCAR Cup Series и будет представлять команду 23XI Racing, один из совладельцев которой — легендарный баскетболист Майкл Джордан. Заезд NASCAR Cup Series пройдёт 24 марта — на следующий день после гонки Xfinity Series.