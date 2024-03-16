Экспериментальный электрический Mercedes-Benz показал рекордный расход энергии

Электрический концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX в третий раз проехал более тысячи километров на одной зарядке и установил новый рекорд, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Mercedes-Benz Vision EQXX Фото: Mercedes-Benz

Прототип автомобиля преодолел путь от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, до Дубая длиной в 1010 километров и в среднем потратил лишь 7,4 киловатт-часа на каждую сотню километров. При этом рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса в июле 2021 года, составляет 9,5 кВт·ч.

Mercedes-Benz Vision EQXX Фото: Mercedes-Benz

Отмечается также, что по завершении пути в 1010 километр в батареях автомобиля осталось энергии ещё на 309, то есть суммарный запас хода Vision EQXX можно оценить в 1320 км.

Mercedes-Benz Vision EQXX Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision EQXX был представлен на выставке CES в 2022 году и изначально проектировался с расчётом на запас хода свыше 1000 км. В разработке принимали участие в том числе мотористы команды «Мерседес» в Формуле-1.