Представлен первый электрический масл-кар. Это Dodge Charger Daytona

Компания Dodge представила новое поколение автомобиля Charger — это электрическое купе, которое создатели называют первым в истории электро-масл-каром.

Права на видео принадлежат Dodge. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Dodge.

Компания представила два варианта автомобиля — базовый R/T и более мощный Scat Pack. Первый обладает 496 лошадиными силами, а второй в особом режиме PowerShot способен развивать 670 л. с.

Электромобиль Dodge Charger Daytona Фото: Stellantis

Отмечается, что Dodge Charger Daytona Scat Pack способна преодолеть четверть мили — традиционную для дрэг-рейсинга дистанцию — преодолевает за 11,5 секунды.

Электромобиль Dodge Charger Daytona Фото: Stellantis

Кроме того, по данным создателей, Dodge Charger R/T разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,7 секунды, в то время как версии Scat Pack на это требуется 3,3 секунды. В то же время максимальная скорость Scat Pack ниже — 216 км/ч, в то время как у R/T — 220.