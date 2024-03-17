Motorsport: «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год

Команды «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год. «Альпин» — единственная команда, которая в Джидде стала медленнее, чем была. К такому выводу пришло издание Motorsport, сравнив квалификационные результаты команд на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии 2023 и 2024 годов.
Квалификационные показатели 2023 и 2024 годов
|Команда
|Бахрейн
|Саудовская Аравия
|«Ред Булл»
|-0,6
|-0,8
|«Феррари»
|-0,85
|-0,7
|«Мерседес»
|-0,8
|-0,5
|«Макларен»
|-1,5
|-1,2
|«Астон Мартин»
|-0,8
|-0,8
|«Альпин»
|-0,1
|+0,3
|«Уильямс»
|-1,2
|-1,0
|«РБ»
|-1,3
|-1,4
|«Хаас»
|-1,0
|-0,4
|«Кик-Заубер»
|-0,7
|-0,3
Как видно, «Альпин» явно выделяется на фоне остальных: это единственная команда, которой удалось быть в Джидде медленнее, чем в 2023 году. С другой стороны, «Макларен» прибавил в Бахрейне полторы секунды, а в Джидде – 1,2. В среднем это 1,35 секунды прогресса – столько же у команды «РБ» (ранее «Альфа Таури»).
Среди лидеров небольшое преимущество по прогрессу у «Феррари».