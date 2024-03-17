Motorsport: «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год

Команды «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год. «Альпин» — единственная команда, которая в Джидде стала медленнее, чем была. К такому выводу пришло издание Motorsport, сравнив квалификационные результаты команд на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии 2023 и 2024 годов.

Квалификационные показатели 2023 и 2024 годов

Команда Бахрейн Саудовская Аравия «Ред Булл» -0,6 -0,8 «Феррари» -0,85 -0,7 «Мерседес» -0,8 -0,5 «Макларен» -1,5 -1,2 «Астон Мартин» -0,8 -0,8 «Альпин» -0,1 +0,3 «Уильямс» -1,2 -1,0 «РБ» -1,3 -1,4 «Хаас» -1,0 -0,4 «Кик-Заубер» -0,7 -0,3

Как видно, «Альпин» явно выделяется на фоне остальных: это единственная команда, которой удалось быть в Джидде медленнее, чем в 2023 году. С другой стороны, «Макларен» прибавил в Бахрейне полторы секунды, а в Джидде – 1,2. В среднем это 1,35 секунды прогресса – столько же у команды «РБ» (ранее «Альфа Таури»).

Среди лидеров небольшое преимущество по прогрессу у «Феррари».