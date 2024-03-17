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Motorsport: «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год

Motorsport: «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год
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Команды «Макларен» и «РБ» добились наибольшего прогресса за год. «Альпин» — единственная команда, которая в Джидде стала медленнее, чем была. К такому выводу пришло издание Motorsport, сравнив квалификационные результаты команд на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии 2023 и 2024 годов.

Квалификационные показатели 2023 и 2024 годов

КомандаБахрейнСаудовская Аравия
«Ред Булл»-0,6-0,8
«Феррари»-0,85-0,7
«Мерседес»-0,8-0,5
«Макларен»-1,5-1,2
«Астон Мартин»-0,8-0,8
«Альпин»-0,1+0,3
«Уильямс»-1,2-1,0
«РБ»-1,3-1,4
«Хаас»-1,0-0,4
«Кик-Заубер»-0,7-0,3

Как видно, «Альпин» явно выделяется на фоне остальных: это единственная команда, которой удалось быть в Джидде медленнее, чем в 2023 году. С другой стороны, «Макларен» прибавил в Бахрейне полторы секунды, а в Джидде – 1,2. В среднем это 1,35 секунды прогресса – столько же у команды «РБ» (ранее «Альфа Таури»).

Среди лидеров небольшое преимущество по прогрессу у «Феррари».

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