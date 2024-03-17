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Экс-пилот Ф-1: сейчас Сайнс — лучший вариант для «Мерседеса» и «Ред Булл»

Экс-пилот Ф-1: сейчас Сайнс — лучший вариант для «Мерседеса» и «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, испанец Луис Перес-Сала высказался о предстоящей замене семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Думаю, что из пилотов, которые будут свободны, Сайнс — лучший вариант для любой команды, которая хочет бороться за чемпионство. Это была бы хорошая ставка для «Мерседеса», да и для «Ред Булл» тоже. Карлос великолепный пилот, и, как по мне, он смог бы соревноваться с Максом», — приводит слова Переса-Салы издание AS.

Ранее стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

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