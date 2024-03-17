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1500-сильный пикап победил Audi R8 в гонке на прямой

1500-сильный пикап победил Audi R8 в гонке на прямой
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На YouTube-канале команды Hoonigan появилось видео сражения кастомного пикапа Chevrolet Silverado с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил и тюнингованного спорткара Audi R8.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

Chevrolet Silverado управлял Бето Ондгас. У его автомобиля стальная рама, а кузов выполнен из стеклопластика. Под капотом у Silverado 5,3-литровый твин-турбо двигатель V8.

У Audi R8 на 300 сил меньше, но немецкий спорткар на 90 килограммов легче. У него 5,2-литровый V10 мощностью 1200 лошадиных сил, система полного привода и 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением.

Тем не менее в двух заездах быстрее был именно Silverado, причём во втором случае у Audi была фора в два корпуса, однако и такого преимущества не хватило, чтобы остаться впереди.

Отметим, что ранее на канале carwow появилось видео, в котором тюнингованный пикап Dodge RAM от Hennessey опережает Dodge Charger.

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