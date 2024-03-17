Глава академии «Феррари»: сказали Берману, хорошо, если останутся все колёса в Джидде

Руководитель молодёжной программы «Феррари» Джок Клиа иронично высказался о дебюте резервиста команды в Формуле-1 британца Оливера Бермана в «Королевских гонках».

Напомним, Берман заменил на Гран-при Саудовской Аравии испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Мы знаем, что Оливер быстр. Мы видели его в машине. Но то, как он подготовился к уикенду, к гонке, делая шаг за шагом… На стартовой решётке вы сталкиваетесь с ожесточёнными соперниками, которые оттопыривают локти. Олли проделал чистую работу.

Мы сказали, что, если он проедет первый круг и у него останутся четыре колеса, мы будем счастливы. И он сделал это», — сказал Клиа в подкасте F1 Nation.