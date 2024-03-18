Чемпион Ф-1: мы уже увидели лучшие дни Риккардо, он топчется на месте

Чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс считает, что время соотечественника Даниэля Риккардо в «Королевских гонках» подходит к концу.

«Будь то невезение или что-то ещё, я уверен, что Даниэль хотел бы добиться лучших результатов. Так или иначе, а мы не можем всё списывать на машину, как это делалось в прошлом. Мне бы хотелось, чтобы Даниэль проявил себя.

Или удача должна улыбнуться ему, или ему нужно прибавить, чтобы у него был хоть какой-то шанс на возвращение в «Ред Булл» или более сильную команду. Он топчется на месте. Мне неприятно это говорить, но, думаю, мы уже увидели лучшие дни Даниэля. Он гонялся на нескольких приличных машинах, и неважно, что говорят люди», — цитирует Джонса Herald Sun.