Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Ф-1: мы уже увидели лучшие дни Риккардо, он топчется на месте

Чемпион Ф-1: мы уже увидели лучшие дни Риккардо, он топчется на месте
Комментарии

Чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс считает, что время соотечественника Даниэля Риккардо в «Королевских гонках» подходит к концу.

«Будь то невезение или что-то ещё, я уверен, что Даниэль хотел бы добиться лучших результатов. Так или иначе, а мы не можем всё списывать на машину, как это делалось в прошлом. Мне бы хотелось, чтобы Даниэль проявил себя.

Или удача должна улыбнуться ему, или ему нужно прибавить, чтобы у него был хоть какой-то шанс на возвращение в «Ред Булл» или более сильную команду. Он топчется на месте. Мне неприятно это говорить, но, думаю, мы уже увидели лучшие дни Даниэля. Он гонялся на нескольких приличных машинах, и неважно, что говорят люди», — цитирует Джонса Herald Sun.

Материалы по теме
Хельмут Марко предупредил Риккардо после двух Гран-при этого сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android