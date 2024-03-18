Боттас: сейчас мне 34 года, а Фернандо Алонсо 65

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте.

«У меня нет точного количества лет, потому что я не думаю, что моё время в Формуле-1 закончится в ближайшие годы. Сейчас мне 34, а Фернандо Алонсо 65 (смеётся), так что он представляет довольно хороший пример, который доказывает, что выступать можно и дальше», — сказал Боттас на Фестивале автоспорта в Аделаиде.

Из Аделаиды Боттас отправится в Мельбурн, где состоится третий этап сезона-2024 Формулы-1. В настоящий момент в активе Валттери нет ни единого очка. В первых двух этапах сезона финн занял 19-е и 17-е места.

Отметим, что гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сейчас 42 года.

Ранее стало известно, что Боттас удостоен звания почётного австралийца.