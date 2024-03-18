Появилось видео аварии, которую в Москве устроил 16-летний гонщик

Появилось видео аварии, в которую в Москве попал молодой гонщик. Ранее сообщалось, что ДТП устроил 16-летний юноша, взявший без спроса автомобиль отца – Mercedes-Benz GLS 350.

16-летний гонщик устроил ДТП в Москве:

Сообщалось, что инцидент произошёл субботним утром. В какой-то момент парень не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрине. В результате машина перевернулась несколько раз. При этом юноша умел избежать серьёзных повреждений, отделавшись испугом и незначительными травмами.

Приехавшие на место сотрудники ГИБДД определили, что нарушитель был в пьяном виде. Сотрудники полиции связалась с родителями парня для выяснения всех деталей произошедшего.

В 2021 году гонщик занял третье место на этапе чемпионата России по картингу.