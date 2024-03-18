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Источник: 16-летний гонщик устроил пьяное ДТП в Москве, машину перевернуло несколько раз

Источник: 16-летний гонщик устроил пьяное ДТП в Москве, машину перевернуло несколько раз
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16-летний гонщик угнал «Мерседес» отца, на котором почти сразу попал в аварию. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

По сведениям источника, инцидент случился в субботу утром. Начинающий гонщик сел за руль Mercedes-Benz GLS 350 без спроса отца. В какой-то момент он не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрине. В результате автомобиль перевернуло несколько раз. Сообщается, что юноша избежал серьёзных травм, отделавшись испугом и лёгкими повреждениями.

Фото: https://t.me/shot_shot

Фото: https://t.me/shot_shot

Сотрудники ГИБДД установили, что нарушитель был нетрезв. Сотрудники полиции связалась с родителями парня для выяснения всех деталей произошедшего.

В 2021 году гонщик занял третье место на этапе чемпионата России по картингу.

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