Отец Макса Ферстаппена сделал заявление по поводу сына и «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, согласился с мнением, что в настоящий момент внутри австрийской команды идёт борьба за власть, а также выразил надежду, что ситуация в гоночном коллективе сможет нормализоваться, а его сын продолжит побеждать.

«Необходимо, чтобы в команде сейчас был мир. Необходимо снова немного успокоиться, но, учитывая обстоятельства, мне кажется, это займёт некоторое время. Надеюсь, они скоро снова смогут сконцентрироваться на гонках, потому что именно в них вся суть. Важно, чтобы Макс продолжал побеждать», — приводит слова Йоса sporza.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.