Фернандо Алонсо высказался о сложностях «Альпин» в новом сезоне Формулы-1

Двукратный чемпион мира испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении «Альпин» в нынешнем сезоне Формулы-1. После двух Гран-при команда занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

«Я прекрасно провёл время в этой команде и всегда буду её любить. Она останется в моём сердце. Поэтому, конечно, непросто осознавать, что они позади. Надеюсь, они смогут добиться большей скорости. Был ли я шокирован, увидев спад? Трудно комментировать это со стороны. Это команда, которую я люблю, команда, которая дала мне много хорошего. Так что, надеюсь, они смогут стать лучше. Немного удивительно видеть текущие результаты», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

До перехода в «Астон Мартин» Алонсо выступал за «Альпин».