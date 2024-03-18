Экс-пилот Ф-1: не понимаю, почему боссы команд летают частными самолётами

Бывший пилот Формулы-1 голландец Кристиан Альберс негативно высказался о действующих руководителях команд, путешествующих на частных самолётах.

«В моё время, а мне было уже 44 года, не было ограничений по бюджету, но ситуация с частными самолётами была не такая. Почему, при всём уважении, руководители команд должны летать на частных самолётах? Извините, я действительно этого не понимаю.

Это относится к руководителям команд, которые не являются собственниками. С одной стороны, вы работаете с ограниченным бюджетом, но ведь есть возможность вложить ещё несколько миллионов. Куда уходят эти деньги?» — приводит слова Альберса издание De Telegraaf.

Ранее в «Мерседесе» признались, что лимит бюджета ограничил команду при создании новой машины.