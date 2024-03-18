Уиндзор: думаю, Хэмилтон согласился бы проиграть Массе в 2008-м, но вернуть титул 2021-го

Известный британский обозреватель Питер Уиндзор иронично высказался о скандальной развязке сезона-2021.

«Как насчёт Гран-при Абу-Даби 2021 года? Это была ошибка огромных масштабов, допущенная в неподходящее время, в результате чего Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира. И лучше развернуть большую дискуссию о Гран-при Абу-Даби 2021 года, чем о ситуации с Фелипе [Массой] в 2008 году в Сингапуре.

Как по мне, последний круг не должен был засчитываться, Льюис должен был победить и стать чемпионом мира. Его никогда не спросят об этом на конференции, потому что он не ответит честно, но если бы вы спросили его: «Устроило бы тебя проиграть титул 2008 года Фелипе Массе, но вернуть титул 2021-го?» Думаю, его бы это устроило», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.