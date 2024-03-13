Алексей Попов прояснил отношение к решению Массы подать иски против ФИА, Ф-1 и Экклстоуна

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов дал комментарий по поводу решения экс-пилота Формулы-1 Фелипе Масса подать иски в Верховный суд Лондона к Международной автомобильной федерации (ФИА), руководству Формулы-1 (FOM), а также к бывшему главе серии Берни Экклстоуну в попытке оспорить результаты Гран-при Сингапура 2008 года.

«Можно сказать, что в чём-то Фелипе прав. Но, с другой стороны, сейчас пытаться вернуть себе титул… уже больше, чем 15 лет спустя – это странно. Если бы это сфальсифицировала команда Хэмилтона, можно было бы сказать, что они нечестно стали чемпионами и поэтому их надо лишить титула. Но поскольку они были третьей стороной… Не знаю. В общем, такая история», — сказал Попов на своём канале в YouTube.