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Феттель объяснил, почему его не впечатлил сериал Drive to Survive

Феттель объяснил, почему его не впечатлил сериал Drive to Survive
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Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о документальном сериале Drive to Survive, повествующем о «Королевских гонках». В частности, Феттель объяснил, почему не заинтересовался проектом Netflix.

«Я посмотрел только одну серию, когда вышел сериал. И я посчитал его странным, поскольку это было крайне нереалистично. Хотя, очевидно, я понимаю, что это привлекло много внимания к автоспорту и новую аудиторию. Это невозможно сделать, если часами объяснять, как отрегулировать демпфер.

Благодаря Netflix у зрителей возникает ощущение, что они что-то узнают, в том числе из-за драмы. Но когда у меня возникает потребность узнать больше о Формуле-1, я тянусь не к пульту, а к телефону», — приводит слова Феттеля NZZ.

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