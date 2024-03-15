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Оливер Берман рассказал о сообщении от Феттеля перед дебютом в Формуле-1

Оливер Берман рассказал о сообщении от Феттеля перед дебютом в Формуле-1
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Дебютировавший в Формуле-1 на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде Оливер Берман рассказал, что перед гонкой получил сообщение со словами поддержки от прославленного пилота Себастьяна Феттеля.

«Перед гонкой я действительно получил много поздравлений и пожеланий удачи. Моё любимое сообщение было от Себастьяна Феттеля. Я его большой поклонник с первых дней. Вплоть до его ухода я всегда болел за Себа. Так что получить от него сообщение было действительно чем-то особенным. Осознание того, что он наблюдает за мной, немного давило, но это было приятное давление», — приводит слова Бермана Motorsport.

Напомним, на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман занял седьмое место и был признан лучшим пилотом гонки.

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