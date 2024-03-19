Федеральная территория Сириус готова к проведению гонок Ф-1 в случае договорённостей

Федеральная территория Сириус в случае достижения необходимых договорённостей готова возобновить проведение российского этапа Формулы-1. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

«Формулу-1? Мы ждём. Там будут всё застраивать? Это абсурдное предположение. Формула-1 имела домашнюю трассу в центре, разрезая фактически олимпийский парк. Само полотно Формулы-1 осталось. Вчера там проводилось огромное мероприятие по велоспорту. Таких мероприятий будет всё больше. Само полотно открыто. Оно доступно, осталось малое кольцо 2,4 км. Всё большое кольцо может быть воссоздано под любого типа мероприятия, типа Формулы-1, при условии готовности их проводить путём нового ограждения. Само полотно осталось и служит людям. А вот ограждение сейчас снимается. Мы его уже частично сняли. Оно будет собрано, если будет нужно, с учётом новых технологий для такого типа сооружений», – сказала Шмелева.

Напомним, с 2014 года российский этап Формулы-1 проводился в Сочи. Ожидалось, что с 2023 года Ф-1 посетит Ленинградскую область. Но весной 2022 года Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России.