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«Тяжелейший момент в карьере». Сарджент — о решении «Уильямса» отдать его шасси Албону

«Тяжелейший момент в карьере». Сарджент — о решении «Уильямса» отдать его шасси Албону
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Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал решение команды отдать его шасси, оставшееся единственным в распоряжении гоночного коллектива, Александеру Албону. Свой экземпляр шасси таиландец сильно разбил во время первой пятничной тренировки Гран-при Австралии Формулы-1, а запасное шасси «Уильямс» ещё не успел изготовить.

«Это тяжелейший момент, который я только могу вспомнить за свою карьеру. Очень нелегко. Однако я здесь ради команды, и я продолжу в этот уикенд вносить свой вклад любым способом, которым это возможно, чтобы максимизировать наши возможности», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

Напомним, лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Австралии продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, топ-3 замкнул ещё один гонщик, представляющий «Феррари», Карлос Сайнс.

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