Прав ли «Уильямс», что отдал машину Сарджента Албону?

Команда «Уильямс» выступит в квалификации и в гонке Гран-при Австралии одной машиной. Алекс Албон разбил свою машину на первой тренировке Гран-при Австралии. Как сообщила британская команда, восстановить её не получится, запасного шасси у команды в Мельбурне нет, привезти его невозможно. Поэтому было принято решение отдать шасси Логана Сарджента Алексу Албону, а сам американец, таким образом, не получит возможности отработать оставшуюся часть уикенда.

Права ли команда «Уильямс», отдав машину Сарджента Албону?

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