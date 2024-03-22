Риккардо рассказал о своей цели на квалификацию после хорошего старта уикенда

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо надеется пробиться в третий сегмент квалификации домашнего Гран-при Австралии после многообещающего начала уикенда.

Австралиец завершил первую тренировку 11-м, уступив лучшему результату сессии 0,7 секунды, хотя во второй практике он проиграл уже 1,257 секунды.

«В первой сессии мы сделали первые шаги. Некоторые соперники, вероятно, добились немного большего во второй тренировке, но я думаю, что мы всё ещё являемся претендентами на попадание в третий сегмент.

Сцепление с трассой тут довольно хорошее. Это не стационарный автодром, тут есть много поворотов, которые проходятся на пределе. Все видели, как Албон попал в аварию. Я не думаю, что это связано с состоянием трассы.

Нам нужно ещё немного прибавить, но без фанатизма. Кое-где прибавлю я, ещё нужно немного улучшить настройки, и тогда у нас будет хороший шанс», — приводит слова Риккардо издание Speed Cafe.