Формула-1, Гран-при Австралии — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 6:55

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В воскресенье, 24 марта, на трассе Альберт-Парк в Мельбурне состоится гонка третьего этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 8:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Впервые трасса в Альберт-Парке приняла Гран-при Австралии в 1996 году. Рекордсменом по числу побед на этой трассе является Михаэль Шумахер — 4 победы.

Формула-1. Гран-при Австралии — 2024. Онлайн-трансляция гонки