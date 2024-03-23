В Ford установили новый рекорд для электромобилей на четверти мили

В рамках заездов National Hot Rod Association (NHRA) Winter Nationals на трассе в Помоне, штат Калифорния, электромобиль Ford Super Cobra Jet 1800 проехал четверть мили за 7,759 секунды, достигнув скорости в 289,91 км/ч, что стало новым рекордом электромобилей на дистанции дрэг-стрипа.

Права на видео принадлежат John Smith Racing. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале John Smith Racing.

Отмечается, что предыдущий рекорд тоже был установлен Super Cobra Jet — в 2021 году этот автомобиль преодолел четверть мили за 8,128 секунды и развил скорость 276,76 км/ч. Для сравнения отметим, что самый быстрый серийный электромобиль в мире — Rimac Nevera — проезжает четверть мили за 8,2 секунды.

Изначально силовая установка Ford Super Cobra Jet выдавала порядка 1400 лошадиных сил, однако инженерам удалось довести отдачу до 1800. Силовой блок включает в себя была четыре инвертора и пару двойных электромоторов. Также сообщается, что инженерам удалось снизить массу батареи на 40%.