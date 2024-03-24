Серия Ферстаппена из 9 побед подряд прервалась после схода на Гран-при Австралии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл на первых кругах Гран-при Австралии Формулы-1 из-за проблем с тормозной системой: на болиде Ферстаппена загорелись тормоза справа сзади. Макс медленно доехал до боксов и сошёл в них.

Сход Ферстаппена привёл к окончанию его победной серии: Макс выиграл девять последних Гран-при в концовке сезона-2023 и на старте сезона-2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1, ознакомиться с которой можно, пройдя по данной ссылке:

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка