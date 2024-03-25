Умер главный конструктор гоночного автомобиля «Эстония 25» Садковский

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Главный конструктор гоночного автомобиля «Эстония 25» Александр Садковский умер на 66-м году жизни после продолжительной болезни. Это случилось вчера, 24 марта, в Таллине (Эстония).

Садковский также известен тем, что принимал участие в проектировании гоночных автомобилей «Эстония 21» и «Эстония 24».

Несмотря на то что в середине 90-х годов прекратился серийный выпуск гоночных автомобилей на Таллинском опытном авторемонтном заводе, Садковский продолжал инженерно-спортивную деятельность.

По собственной инициативе в начале 2000-х он посетил несколько фирм-производителей гоночных автомобилей: Mygale, Tatuus, МСА — и по результатам поездок предложил концепцию создания бюджетного гоночного автомобиля для насыщения рынка гоночной техникой российского производства.

Он вёл каталог всех выпущенных ТОАРЗом гоночных «Эстоний», принял активное участие в создании Музея спортивной техники в Таллине, оказывал действенную помощь командам, использовавшим на соревнованиях гоночные «Эстонии».