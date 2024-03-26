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Появилось объяснение, почему после аварии Расселла гонку не остановили красными флагами

Появилось объяснение, почему после аварии Расселла гонку не остановили красными флагами
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Издание The Race объясняет, почему сразу после аварии Джорджа Расселла гонка не была остановлена красными флагами, несмотря на то, что машина лежала на боку, а выход из шестого поворота не просматривался.

Издание отмечает, что виртуальной машины безопасности было достаточно, чтобы безопасно контролировать ситуацию без какого-либо риска.

Двойные желтые флаги и VSC хорошо зарекомендовали себя в моментах, когда нужно донести до пилотов информацию о полностью или частично заблокированном участке трассы и о возможном наличии маршалов на гоночном полотне.

С прошлого года ФИА также использует расширенную функцию дельты времени, которая ограничивает время на круге в режиме VSC, обеспечивая существенное снижение скорости машин в зоне действия двойных жёлтых флагов. Именно поэтому скорость машин на подходе к шестому повороту уже была намного ниже по сравнению с остальной частью круга под VSC.

Также считалось, что, поскольку в тот момент лидер гонки Карлос Сайнс только начал свой последний круг, это свело к минимуму число проездов пелотона через место аварии. Кроме того, это предотвратило внезапное возвращение всех машин в боксы.

Если бы авария произошла несколькими кругами ранее, то вероятность появления красного флага была бы гораздо выше.

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