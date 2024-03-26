Появилось объяснение, почему после аварии Расселла гонку не остановили красными флагами

Издание The Race объясняет, почему сразу после аварии Джорджа Расселла гонка не была остановлена красными флагами, несмотря на то, что машина лежала на боку, а выход из шестого поворота не просматривался.

Издание отмечает, что виртуальной машины безопасности было достаточно, чтобы безопасно контролировать ситуацию без какого-либо риска.

Двойные желтые флаги и VSC хорошо зарекомендовали себя в моментах, когда нужно донести до пилотов информацию о полностью или частично заблокированном участке трассы и о возможном наличии маршалов на гоночном полотне.

С прошлого года ФИА также использует расширенную функцию дельты времени, которая ограничивает время на круге в режиме VSC, обеспечивая существенное снижение скорости машин в зоне действия двойных жёлтых флагов. Именно поэтому скорость машин на подходе к шестому повороту уже была намного ниже по сравнению с остальной частью круга под VSC.

Также считалось, что, поскольку в тот момент лидер гонки Карлос Сайнс только начал свой последний круг, это свело к минимуму число проездов пелотона через место аварии. Кроме того, это предотвратило внезапное возвращение всех машин в боксы.

Если бы авария произошла несколькими кругами ранее, то вероятность появления красного флага была бы гораздо выше.