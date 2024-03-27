Тото Вольф намекнул, почему Ферстаппен может перейти в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу возможного перехода голландского гонщика Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл», в его команду. По мнению Вольфа, стороне Ферстаппена следует прислушиваться к своим принципам.

«Со временем Максу, Йосу и Раймонду Вермюлену (менеджеру Ферстаппена. – Прим. «Чемпионата») придётся решить, что для них является приоритетом: машина, результаты или определённые ценности внутри команды, которые они считают важными. Зная их достаточно хорошо, я думаю, что Макс и Йос ориентируются на чёткие ценности. Я его жду», — приводит слова Вольфа Total-Motorsport со ссылкой на De Telegraaf.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении. Позже его оправдали.