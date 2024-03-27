В Сети появился официальный трейлер к фильму о Роланде Ратценбергере

В Сети появился официальный трейлер к фильму, посвящённому экс-пилоту Формулы-1 Роланду Ратценбергеру, который погиб на третьем этапе сезона 1994 года в Имоле.

Ратценбергер погиб во время субботней квалификации. В конце длинной прямой оторвалось повреждённое на предыдущем круге переднее антикрыло, что в мгновение снизило прижимную силу у машины Роланда и лишило болид управления в вираже «Вильнёв», автомобиль на скорости 314,9 км/ч влетел в бетонную стену.

«Прошло 30 лет после роковой аварии Роланда Ратценбергера во время квалификации ГП Сан-Марино в Имоле в 1994 году. До сих пор лишь немногие знают, чего стоило австрийцу попасть в Формулу 1.

Этот документальный сериал хочет рассказать всю историю отважного человека, который в конце концов исполнил свою мечту — стал гонщиком Гран-при.

Первый эпизод выйдет на экраны 8 апреля!» — говорится в аннотации.

Видео доступно на YouTube-канале Levay Film Production.