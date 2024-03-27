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Вольф обозначил срок, когда «Мерседес» определится со сменщиком Хэмилтона в «Мерседесе»

Вольф обозначил срок, когда «Мерседес» определится со сменщиком Хэмилтона в «Мерседесе»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф указал на срок, в течение которого в команде определятся с пилотом, который сменит британца Льюиса Хэмилтона по окончании нынешнего сезона.

«Этого не произойдёт в ближайшие несколько недель или месяцев, поэтому я хочу продолжать следить за рынком», — приводит слова Вольфа Racingnews365. При этом в издании подчеркнули, что Вольф добавил, что ясность в этом вопросе, скорее всего, наступит до лета.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.

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Ранее Вольф назвал пилотов в шорт-листе «Мерседеса» на место Хэмилтона.

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