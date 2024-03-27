Кристиан Хорнер назвал область, в которой «Феррари» превосходит «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал область, в которой «Феррари» превосходит австрийскую команду.

«Грануляция покрышек. Это та область, в которой «Феррари» особенно сильна. Наверное, не случайно они были сильны в Вегасе и сильны в Австралии, так что это та область, в которой нам нужно будет совершенствоваться на трассах, где основная нагрузка направлена на передние колёса.

У «Феррари» сильная команда, два сильных гонщика, достойная машина, у нас была сложная гонка, и они воспользовались этим. И всё жё впереди ещё 21 гонка.

В пятницу нам пришлось нелегко, но я считаю, что команда отлично восстановилась, а Макс проделал потрясающую работу в квалификации», — приводит слова Хорнера Racingnews365.