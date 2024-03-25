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Хорнер ответил на вопрос о возможном переходе Сайнса в «Ред Булл»

Хорнер ответил на вопрос о возможном переходе Сайнса в «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о возможном переходе испанского пилота Карлоса Сайнса в австрийскую команду. Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Сайнс покинет итальянский гоночный коллектив «Феррари».

«Может ли Сайнс вернуться? Принимая во внимание такое выступление, нельзя исключать никакой возможности. Но мы не хотим торопиться. Сейчас мы никуда не спешим. Похоже, Карлос стал нашим главным соперником», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Сайнс стал победителем недавнего Гран-при Австралии. В настоящий момент в активе испанца 40 очков в общем зачёте пилотов. Он занимает четвёртое место. Возглавляет зачёт гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 51 балл.

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