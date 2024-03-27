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Инсайдер: спонсоры «Мерседеса» задумываются о работе с конкурентами

Инсайдер: спонсоры «Мерседеса» задумываются о работе с конкурентами
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Спонсоры «Мерседеса» начали задумываться о прекращении сотрудничества с немецкой командой из-за нестабильных результатов и ожидаемого перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари», сообщает инсайдер Йеппе Олесен.

«Слышал, что некоторые из спонсоров «Мерседеса» прицениваются из-за относительно тусклых результатов в последние сезоны и потери своего самого востребованного актива, Льюиса Хэмилтона, который присоединится к «Феррари» в 2025 году.

Я ожидаю, что по мере приближения второй половины сезона мы начнём получать подтверждения того, что спонсоры либо перейдут в другие команды, либо перейдут к менее тесному сотрудничеству», — написал Олесен в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Тото Вольф назвал шорт-лист кандидатов на место Хэмилтона.

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